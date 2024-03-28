Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Reyhanlı-Antakya yolunun Açcana mevkisinde durdurdukları bir otomobil ve toplu taşıma aracında arama yaptı.
Aramada, toplu taşıma aracının bagajında yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.S, S.K. ve Z.M.A. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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