Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:47
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Reyhanlı-Antakya yolunun Açcana mevkisinde durdurdukları bir otomobil ve toplu taşıma aracında arama yaptı.

Aramada, toplu taşıma aracının bagajında yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.S, S.K. ve Z.M.A. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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