Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:47

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:47

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Reyhanlı-Antakya yolunun Açcana mevkisinde durdurdukları bir otomobil ve toplu taşıma aracında arama yaptı.

Aramada, toplu taşıma aracının bagajında yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.S, S.K. ve Z.M.A. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.