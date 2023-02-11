'Deprem fotoğrafı' yazısı tepki çekmişti... Gazete Oksijen'de istifa

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları 'konuşturma'ya kalkınca Twitter’da büyük tepki çeken ve ardından 'özür dileyen' Gazete Oksijen'den istifa haberi geldi. Mehmet Dinler, yayımladığı içerikler nedeniyle tepki toplayan gazeteden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 17:43
'Deprem fotoğrafı' yazısı tepki çekmişti... Gazete Oksijen'de istifa
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Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflara ilişkin yaptığı haberle tepki çekmişti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan özür yayımlayan Oksijen, "Kullandığımız anonslarda bazı sorunlu ifadeler kullanıldığını kabul ediyor ve özür diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA GELDİ

Son olarak çalışanı Mehmet Dinler, gazetenin 10-16 Şubat baskısının kültür sanat eki O2'de yer alan "'Asla Pes Etme' temalı filmler" başlıklı içeriğinin tepki görmesi üzerine gazeteden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dinler, şu ifadeleri kullandı:

"2 senedir yazdığım Gazete Oksijen'den bugün itibarıyla ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Gazetenin iç sayfalarında hazırladığım içeriğin benim için savunulacak bir tarafı olmaması bir yana duyuru metninde yansıtılış biçimiyle de bir alakam olmadığını söylemek istiyorum. Ancak bu da benim tarafımda bir bahane değil.

Günlerdir enkaz altındaki yakınlarının canıyla uğraşan, yardım toplamak için canla başla çalışan, yaşanan felakete üzülen kimsenin acısından nemalanmak gibi bir amacım olmadığını, bu biçimde anlayan herkesten de özür dilediğimi bilmenizi isterim."

NE OLMUŞTU?

Gazetenin aynı baskısında birinci sayfadan verilen "deprem fotoğraflarına edebi yazı" serisi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı isteyen gazetenin Twitter’dan yaptığı tanıtımda, “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki çekmiş, yazarlar Ayfer Tunç, İsmail Güzelsoy, Tuna Kiremitçi ve Buket Uzuner tepkilerin ardından özür dilemişti.


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