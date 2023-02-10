Gazete Oksijen'in 'o fotoğraf' yazısı tepki çekti: 'Acı aklımı uyuşturmuş olmalı'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:44

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:11

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Bu süreçte haftalık gazete Oksijen, Maraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Gazetenin Twitter’dan yaptığı tanıtımda, “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı" ifadeleri kullanıldı.

Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki topladı.

“HAKLISINIZ, KENDİMİ AFFETMEYECEĞİM”

Yazı yazanlardan Ayfer Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Gazete Oksijen’in talebinin bu derin acıya karşı 'umut' olacağını sandığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Haklısınız. Acı aklımı uyuşturmuş olmalı. Sözüm yok" dedi.

“PAZARLAMA DİLİ ÇOK İTİCİ OLMUŞ”

Yazı yazan yazarlardan Tuna Kiremitçi de rahatsızlığını dile getirip Oksijen’i okurları ve yazarlarından özür dilemesi gerektiğini yazdı.

Kiremitçi, "Yazarların duygu ve düşüncelerini yazması sorun değil. Herkes yazıyor sonuçta. Ama bu sunumda kullanılan pazarlama dili çok itici olmuş. Gazetenin hem okurlardan hem de zor duruma düşürdüğü yazarlardan özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

OKSİJEN'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin artmasının ardından Gazete Oksijen'den açıklama geldi.

Gazetenin tüm sosyal medya hesaplarında eş zamanlı olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Oksijen'in söz konusu yazısına gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi…