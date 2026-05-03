Deprem konuşuluyor, kaynak kullanılmıyor: Deprem için alınan 280 milyon avro beklemede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzalanan 280 milyon avroluk finansman paketinin proje bazında dağılımı hakkında bilgi istedi.

Finansmanın hangi kurumlara, hangi projelere tahsis edileceğinin belirlenip belirlenmediği, sağlanan kaynağın faiz oranı, vadesi, geri ödeme takvimi ve diğer mali şartlarının neler olduğu hakkında bilgi talep edildi. Bu kredinin Türkiye’nin dış borç stokuna etkisinin ne olacağı, toplam geri ödeme yükünün (anapara+faiz) kamu maliyesine hangi tutarda yansıyacağı, hizmete açılmış olan şehir hastaneleri için 230 milyon avro tutarında ek finansmana neden ihtiyaç olduğu gibi soruları yöneltildi.

Marmaray Projesi tamamlanmış ve işletmede olan bir proje olmasına karşın 50 milyon avro tutarında ek kredi ihtiyacının hangi gerekçeyle ortaya çıktığı hakkında bilgi istendi.

‘KULLANIM HENÜZ BAŞLAMADI’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önergeye 16 Nisan’da verdiği yanıtta, İstanbul’un muhtemel bir depreme hazırlanmasına yönelik olarak hayata geçirilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin (İSMEP), İstanbul Valiliği bünyesinde oluşturulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 12 Şubat 2026 tarihinde imzalanan iki kredi anlaşması ile İSMEP projesinin finansmanı için 230 milyon avro ve Marmaray Projesi’ne yönelik ek finansman kapsamında 50 milyon avro finansman sağlandığı kaydedildi. Yanıtta, “Anılan kredilerin kullanımları henüz başlamamıştır” denildi.