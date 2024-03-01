Deprem mi oldu? 1 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:36

Güncelleme: 01.03.2024 - 09:36

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mart'ta meydana gelen depremler...

1 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.01 07:42:36 -.- 1.6 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.03.01 07:14:33 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.03.01 06:30:17 -.- 1.4 -.- KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)

2024.03.01 06:05:44 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.03.01 06:01:48 -.- 1.8 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.03.01 05:49:12 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)

2024.03.01 05:14:38 -.- 1.9 -.- YILDIRIM-DIYADIN (AGRI)

2024.03.01 04:56:08 -.- 2.8 -.- CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.03.01 04:46:38 -.- 3.0 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.03.01 04:45:09 -.- 3.9 4.0 ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.03.01 04:35:23 -.- 2.0 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

2024.03.01 04:13:26 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.03.01 03:13:11 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.01 03:05:21 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.03.01 02:58:12 -.- 1.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA)

2024.03.01 02:46:26 -.- 1.9 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.03.01 02:21:17 -.- 2.0 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

2024.03.01 02:12:47 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

2024.03.01 02:02:32 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.03.01 01:47:41 -.- 2.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.01 01:44:33 -.- 1.1 -.- DOVER-(HATAY)

2024.03.01 01:20:11 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.01 01:13:48 -.- 2.1 -.- KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.03.01 01:09:23 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.03.01 01:04:17 -.- 3.5 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

2024.03.01 00:22:27 -.- 3.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)