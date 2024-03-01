Deprem mi oldu? 1 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mart Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 1 Mart Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:36
Deprem mi oldu? 1 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Mart'ta meydana gelen depremler...

1 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.01 07:42:36  -.-  1.6  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2024.03.01 07:14:33 -.-  2.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.03.01 06:30:17    -.-  1.4  -.-   KARACAGIL-KIRIKHAN (HATAY)                        

2024.03.01 06:05:44    -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

2024.03.01 06:01:48   -.-  1.8  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        

2024.03.01 05:49:12  -.-  1.4  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          

2024.03.01 05:14:38   -.-  1.9  -.-   YILDIRIM-DIYADIN (AGRI)                           

2024.03.01 04:56:08   -.-  2.8  -.-   CALIKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI)                        

2024.03.01 04:46:38   -.-  3.0  -.-   ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         

2024.03.01 04:45:09     -.-  3.9  4.0   ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         

2024.03.01 04:35:23     -.-  2.0  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                        

2024.03.01 04:13:26   -.-  1.6  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2024.03.01 03:13:11    -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.03.01 03:05:21     -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.03.01 02:58:12   -.-  1.3  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 

2024.03.01 02:46:26     -.-  1.9  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

2024.03.01 02:21:17    -.-  2.0  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     

2024.03.01 02:12:47    -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                          

2024.03.01 02:02:32   -.-  2.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2024.03.01 01:47:41  -.-  2.4  -.-   BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       

2024.03.01 01:44:33  -.-  1.1  -.-   DOVER-(HATAY)                                     

2024.03.01 01:20:11   -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.03.01 01:13:48  -.-  2.1  -.-   KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG)                         

2024.03.01 01:09:23    -.-  1.4  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.03.01 01:04:17   -.-  3.5  -.-  KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.03.01 00:22:27 -.-  3.6 -.-  SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)     


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