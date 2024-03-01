AFAD duyurdu... Ağrı'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde saat 04.45 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Diyadin (Ağrı)
Tarih:2024-03-01
Saat:04:45:10 TSİ
Enlem:39.65417 N
Boylam:43.64389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/TUjfCj2dPc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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