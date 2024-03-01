AFAD duyurdu... Ağrı'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 07:19
AFAD duyurdu... Ağrı'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde saat 04.45 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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