Deprem mi oldu? 11 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Ocak Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Ocak Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Ocak'ta meydana gelen depremler...
11 OCAK SON DEPREMLER
2024.01.11 09:08:53 -.- 1.4 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)
2024.01.11 08:48:45 -.- 1.0 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
2024.01.11 08:32:03 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.11 08:27:29 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2024.01.11 08:13:36 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.01.11 07:34:59 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
2024.01.11 06:40:37 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.01.11 05:59:12 -.- 2.4 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.01.11 05:58:12 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2024.01.11 05:18:05 -.- 1.2 -.- CORUK-BURHANIYE (BALIKESIR)
2024.01.11 04:27:22 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.11 04:23:01 -.- 1.1 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)
2024.01.11 04:22:03 -.- 1.2 -.- BAGCILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.01.11 04:09:09 -.- 1.4 -.- BEYLER-BULDAN (DENIZLI)
2024.01.11 04:01:57 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.11 03:49:22 -.- 2.1 -.- EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI)
2024.01.11 03:02:35 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.11 02:44:18 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
2024.01.11 02:30:37 -.- 1.8 -.- YUKARI KUYUCAK-ORTAKOY (CORUM)
2024.01.11 01:51:12 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
2024.01.11 01:13:32 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.01.11 01:11:29 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.01.11 01:10:34 -.- 1.4 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
2024.01.11 01:10:20 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2024.01.11 00:40:23 -.- 4.3 -.- AKDENIZ
2024.01.11 00:23:23 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA)
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