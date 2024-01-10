Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!

Çorum'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:08
Naci Görür'den Çorum'daki depreme ilişkin kritik açıklama!
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorum'un Mecitözü ilçesinde gece saat 00.43'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KAF BU YÖRELERDE ENERJİSİNİ YİTİRDİĞİ İÇİN..."

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle."


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