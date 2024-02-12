Deprem mi oldu? 12 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Şubat Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 12 Şubat Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:21
Deprem mi oldu? 12 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Şubat'ta meydana gelen depremler...

2024.02.12 08:44:49  36.1045   36.0007       29.6      -.-  1.6  -.-   KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)                         

2024.02.12 07:46:26  37.3963   37.0835        4.0      -.-  1.9  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

2024.02.12 07:05:54  37.1320   28.6327        7.1      -.-  2.3  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                            

2024.02.12 06:50:29  38.1808   37.9065        6.6      -.-  1.7  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2024.02.12 06:38:48  38.5127   37.5265       25.4      -.-  1.4  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                          

2024.02.12 05:53:42  38.3607   27.2202        5.0      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

2024.02.12 05:27:43  38.1623   36.6665        2.0      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.12 05:18:05  38.0503   36.7542        5.8      -.-  1.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.02.12 04:23:09  38.5217   38.0437        5.0      -.-  2.1  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.02.12 04:20:20  38.3578   37.8247        4.9      -.-  1.4  -.-   DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.02.12 04:13:08  36.3918   36.1813        5.4      -.-  0.7  -.-   TAHTAKOPRU-(HATAY)                                

2024.02.12 03:59:58  40.8458   42.8492       11.8      -.-  1.7  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           

2024.02.12 03:55:46  38.5190   40.5030        6.8      -.-  1.5  -.-   BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          

2024.02.12 03:44:38  37.9500   27.2073       12.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.02.12 03:32:21  38.2033   35.4828        5.3      -.-  1.3  -.-   DENIZOVASI-YAHYALI (KAYSERI)                     

2024.02.12 03:23:48  38.4335   37.5137        7.1      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2024.02.12 02:50:29  38.5340   37.2577        5.0      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.12 02:45:58  38.7915   37.3883        5.7      -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

2024.02.12 02:16:33  40.7528   30.9442        5.4      -.-  1.4  -.-   CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE)                         

2024.02.12 02:12:38  38.3598   38.9173       14.7      -.-  1.5  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.02.12 01:55:53  38.4632   37.5113        7.0      -.-  1.2  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

2024.02.12 01:31:29  37.3320   37.1395        6.0      -.-  1.3  -.-   EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   

2024.02.12 00:31:39  39.2550   36.5212        4.6      -.-  2.4  -.-   KISLAKOY-SARKISLA (SIVAS)                         

2024.02.12 00:10:30  38.3323   38.1943        4.6      -.-  1.3  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                

2024.02.12 00:07:57  37.1615   36.9512        8.6      -.-  1.2  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

2024.02.12 00:07:41  37.6962   43.7885        4.2      -.-  2.3  -.-   KONAK-(HAKKARI)                                  


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