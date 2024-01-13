Deprem mi oldu? 13 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Ocak Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 12 Ocak Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:25
Deprem mi oldu? 13 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Ocak'ta meydana gelen depremler...

13 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.13 09:43:20  38.6262   37.4557        5.0      -.-  2.6  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       

2024.01.13 08:55:48  34.7943   25.0157       20.3      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.01.13 08:46:39  37.8298   36.3528        5.0      -.-  1.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.01.13 07:51:33  38.8535   44.4912        5.0      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2024.01.13 07:31:57  36.1715   35.9463       14.0      -.-  2.0  -.-   BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)                         

2024.01.13 07:25:46  36.6597   27.6203       84.8      -.-  2.3  -.-   MESUDIYE-DATCA (MUGLA)                            

2024.01.13 07:22:50  37.0880   28.9010       12.0      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.01.13 06:50:05  39.1137   42.3727        7.0      -.-  2.3  -.-   CAYIRDERE-MALAZGIRT (MUS)                         

2024.01.13 06:46:32  37.4248   37.0798        5.3      -.-  1.5  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.13 06:14:58  37.2470   28.9477       11.5      -.-  1.7  -.-   GERICAM-BEYAGAC (DENIZLI)                         

2024.01.13 05:28:33  37.9703   27.0900       10.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.01.13 05:07:37  37.9350   26.9650        5.6      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.01.13 04:33:15  38.5250   39.3493        5.0      -.-  1.3  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                

2024.01.13 04:28:58  40.8980   31.6740        7.8      -.-  1.7  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

2024.01.13 04:09:58  38.3782   37.3415        5.7      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.13 03:43:39  38.9128   32.9410        1.1      -.-  2.0  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           

2024.01.13 03:31:53  37.2788   37.1232        5.0      -.-  1.5  -.-   COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.13 03:07:34  38.4537   38.9010        7.9      -.-  2.0  -.-   ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           

2024.01.13 02:50:16  38.5502   39.3238        5.0      -.-  1.3  -.-   IKITEPE-(ELAZIG)                                  

2024.01.13 02:43:31  38.5347   39.3192        5.0      -.-  1.5  -.-   ACIPAYAM-(ELAZIG)                                 

2024.01.13 02:29:54  37.2462   37.0337        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

2024.01.13 01:37:14  40.1010   40.5877        6.5      -.-  2.3  -.-   ORTACIMAGIL-(BAYBURT)                             

2024.01.13 01:32:33  40.0833   40.5912        5.3      -.-  1.7  -.-   ORTACIMAGIL-(BAYBURT)                             

2024.01.13 01:09:38  38.3778   37.3603        5.5      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.13 00:59:12  38.5478   39.3275        5.0      -.-  1.7  -.-   IKITEPE-(ELAZIG)                                  

2024.01.13 00:43:24  40.8025   31.8355        2.6      -.-  1.7  -.-   KARAMANLAR-(BOLU)                                 

2024.01.13 00:34:41  38.9123   29.8285       11.6      -.-  1.7  -.-   DUMENLER-BANAZ (USAK)                             

2024.01.13 00:14:26  38.2800   37.2150       10.5      -.-  1.3  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.01.13 00:02:49  35.1133   33.6323       12.4      -.-  1.7  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK      



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