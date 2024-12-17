Deprem mi oldu? 17 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 17 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? 17 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:05

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

17 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.17 08:10:52  35.9410   31.1900       28.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

2024.12.17 06:59:49  38.5453   28.2645        7.5      -.-  1.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

2024.12.17 06:13:31  39.8207   41.7760       10.1      -.-  1.4  -.-   YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM)                        

2024.12.17 06:01:01  40.2347   31.7390       10.2      -.-  2.0  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        

2024.12.17 04:41:41  40.3897   43.0485       12.0      -.-  1.7  -.-   ESENYAZI-(KARS)                                   

2024.12.17 04:41:16  38.1160   37.8020       12.2      -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2024.12.17 04:21:21  40.5132   30.5188       12.9      -.-  1.2  -.-   TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)                           

2024.12.17 03:21:08  40.9313   33.5140        2.2      -.-  2.1  -.-   SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI)                   

2024.12.17 03:16:14  38.3180   38.2267        5.2      -.-  1.9  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       

2024.12.17 02:42:01  36.9582   36.5940       22.5      -.-  1.3  -.-   AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                       

2024.12.17 02:25:48  37.7158   36.4518        5.3      -.-  1.7  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                

2024.12.17 02:23:01  36.8795   28.9400       19.0      -.-  1.6  -.-   ELCIK-DALAMAN (MUGLA)                             

2024.12.17 01:33:44  36.4238   26.9487      130.2      -.-  3.7  3.6   AKDENIZ                                           

2024.12.17 01:14:26  40.5675   27.4395       12.8      -.-  1.5  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                       

2024.12.17 01:04:55  39.7850   37.6103        7.1      -.-  1.7  -.-   TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)                        

2024.12.17 00:16:36  38.6313   39.6317        7.7      -.-  1.9  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)      


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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