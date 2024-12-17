Deprem mi oldu? 17 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:05

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:05

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...

17 ARALIK 2024 SON DEPREMLER

2024.12.17 08:10:52 35.9410 31.1900 28.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2024.12.17 06:59:49 38.5453 28.2645 7.5 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2024.12.17 06:13:31 39.8207 41.7760 10.1 -.- 1.4 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM)

2024.12.17 06:01:01 40.2347 31.7390 10.2 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.12.17 04:41:41 40.3897 43.0485 12.0 -.- 1.7 -.- ESENYAZI-(KARS)

2024.12.17 04:41:16 38.1160 37.8020 12.2 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.12.17 04:21:21 40.5132 30.5188 12.9 -.- 1.2 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)

2024.12.17 03:21:08 40.9313 33.5140 2.2 -.- 2.1 -.- SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI)

2024.12.17 03:16:14 38.3180 38.2267 5.2 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

2024.12.17 02:42:01 36.9582 36.5940 22.5 -.- 1.3 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2024.12.17 02:25:48 37.7158 36.4518 5.3 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.12.17 02:23:01 36.8795 28.9400 19.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA)

2024.12.17 01:33:44 36.4238 26.9487 130.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ

2024.12.17 01:14:26 40.5675 27.4395 12.8 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)

2024.12.17 01:04:55 39.7850 37.6103 7.1 -.- 1.7 -.- TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)

2024.12.17 00:16:36 38.6313 39.6317 7.7 -.- 1.9 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG)