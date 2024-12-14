Naci Görür'den korkutan 'Marmara' uyarısı: Deprem olma olasılığını açıkladı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:01

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:21

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda Marmara Bölgesi için kritik uyarılarda bulundu

7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan ve Marmara Fayı'nın kırılacağını ifade eden Görür, "Ortalama 7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok fazla. Bu revize edildiği rakamla yüzde 47" dedi.

ÇANAKKALE DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Naci Görür, geçen günlerde Çanakkale'de yaşanan depreme de dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Önce son olan deprem üzerinde duralım. Bunlar küçük depremler. Biz mesela 4’ün altındaki depremleri bir çalışma yapmaya gerek görmüyoruz. Şimdi küçük deprem olmasına rağmen son Eceabat’ta olan depremin yeri itibarıyla dikkat çekici. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde deprem bekliyoruz. Özellikle de biz Marmara’nın içinde olan kesime Marmara Fayı diyoruz. Marmara Denizi’nin doğusunda bir Adalar Fayı var. Bir de Kumburgaz fayı var; Yeşilköy-Silivri açıklarına kadar. Silivri açıklarından Tekirdağ’a kadar da kolu var. Şimdi biz depremi Adalar ve Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz."

"OLASILIK YÜZDE 47"

Deprem olma olasılığının da yüzde 47 olduğunu söyleyen Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama 7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok fazla. Bu revize edildiği rakamla yüzde 47. Yani, 99’dan bu yana her an olmak kaydıyla deprem olma olasılığı yüzde 47. Önce yüzde 64’tü zamanla revize edildi. Şimdi dolasıyla bu yüksek bir olasılık, yazı turayı bile yüzde 50 ile atıyorsunuz. Şimdi bu depremin olacağı yer kesin. Özellikle batısında deprem var 1912; 99 depremi Kocaeli depremi var.

"KAF’IN KUZEY KOLU MARMARA İÇİNDE KIRILMAK ZORUNDA"

İkisinin ortası Marmara Denizi boş. En son deprem 1766 yılında; o fay da her 250 senede bir deprem üretiyor. Artı-eksi 10 ila 15 sene var. Yani bu günlerde deprem olma olasılığı fazla. Doğrultulu atımlı bir fayın bir yerinde deprem olursa öbür tarafında da deprem olursa sismik boşluk olur ki muhakkak kırılmak zorunda. Yani KAF’ın kuzey kolu Marmara içinde kırılmak zorunda. Çünkü Doğu ve Batı’da kırılmış, ortası sismik boşluk yani kırılacak demektir."