AFAD duyurdu: Adıyaman’da deprem!
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.22’de merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İl merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-09-18
Saat:03:22:23 TSİ
Enlem:38.07028 N
Boylam:38.35417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5sNHge6qDp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yapılan saha çalışmalarında depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
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