Deprem mi oldu? 19 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 09:45

Güncelleme: 19.05.2024 - 09:45

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

19 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:27:53 -.- 2.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

09:26:06 -.- 3.7 3.7 TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

08:58:53 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

07:56:23 -.- 2.2 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY)

07:28:49 -.- 1.6 -.- ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE)

07:01:42 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:55:24 -.- 1.7 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

06:53:40 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

06:52:53 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

06:50:17 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

06:26:54 -.- 1.8 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:58:29 -.- 1.2 -.- YENIMAHALLE-BIGA (CANAKKALE)

05:51:43 -.- 1.3 -.- ACARLAR-INCIRLIOVA (AYDIN)

05:33:45 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

05:33:22 -.- 1.2 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

05:15:15 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:22:04 -.- 1.2 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:00:54 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:12:12 -.- 2.2 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)

02:15:01 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:47:54 -.- 1.2 -.- ERENLI-(MALATYA)

01:36:38 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ

01:22:21 -.- 1.5 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN)

01:12:12 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

01:01:09 -.- 1.4 -.- TUTEN-(MUS)

00:58:08 -.- 1.7 -.- TARLABASI-GENC (BINGOL)

00:29:18 -.- 2.9 -.- KARATAS-(OSMANIYE)