Depremzedeye çadır satan Kızılay şimdi de gayrimenkulleri elden çıkarıyor: 53.8 milyonluk satış!

Türk Kızılayı’na ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan depremzedelere çadırları para karşılığı veren Kızılay bu kez de taşınmazlarını satmasıyla gündemde.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00
Depremzedeye çadır satan Kızılay şimdi de gayrimenkulleri elden çıkarıyor: 53.8 milyonluk satış!
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Kurum, Düzce Beyciler’de bulunan 287.45 metrekare içinde yer alan işyeri ve arsayı satışa çıkardı. Bu gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 53 milyon 850 bin TL. Kızılay bu satış için 2 milyon 692 bin 500 TL de geçici teminat bedeli talep ediliyor.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan ilana göre bu taşınmaz dört bağımsız bölümden oluşuyor. Üçü zemin kat biri de birinci kat olan bu gayrimenkullerin büyüklüğü 427 metrekare ile 1047 metrekare arasında değişiyor. Kızılay geçen aylarda da Ankara’da 23 milyon TL’lik taşınmaz satışı yapmıştı. Altındağ ve Necatibey’de 342 metrekare altında bulunan 7 adet dükkânın yer aldığı apartman açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılmıştı.

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar Kızılay’da özelleştirmelerin artacağını ifade ediyor. Ayrıca söz konusu taşınmazların yurttaşların bağışı olduğu da ifade ediliyor.


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