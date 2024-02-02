Deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Şubat Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Şubat Cuma 2024 Türkiyede'ki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Şubat'ta meydana gelen depremler...
2 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER
2024.02.02 09:05:33 -.- 2.2 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2024.02.02 08:51:55 38.0835 38.6120 5.4 -.- 2.3 -.- SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.02.02 08:34:56 -.- 1.8 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.02.02 08:01:31 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.02 07:30:21 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.02 06:59:50 -.- 2.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.02 06:54:14 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-(HATAY)
2024.02.02 06:33:05 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.02 06:32:11 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.02 06:21:26 -.- 2.4 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY)
2024.02.02 06:13:35 -.- 1.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
2024.02.02 06:07:50 -.- 1.6 -.- SUVATLI-(HATAY)
2024.02.02 06:03:51 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.02 05:43:22 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.02.02 05:32:48 -.- 1.6 -.- KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.02 05:21:03 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.02.02 05:16:17 -.- 1.1 -.- BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.02 04:44:03 -.- 2.0 -.- MELIKKOYU-ARPACAY (KARS)
2024.02.02 04:36:48 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.02.02 03:43:01 -.- 1.3 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
2024.02.02 03:11:20 -.- 1.6 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
2024.02.02 03:04:55 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.02 02:52:16 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.02 02:39:18 -.- 2.3 -.- KARATAS-CAYIRLI (ERZINCAN)
2024.02.02 02:29:52 -.- 1.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.02.02 02:21:12 -.- 3.5 3.7 OGUL-(HAKKARI)
2024.02.02 02:10:10 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.02 01:58:14 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.02.02 01:54:08 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS)
2024.02.02 01:47:06 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2024.02.02 01:45:10 -.- 1.6 -.- YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN)
2024.02.02 01:21:14 -.- 1.4 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
2024.02.02 01:01:58 -.- 1.7 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.02 00:44:34 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.02.02 00:40:37 -.- 1.2 -.- KARAALI-(HATAY)
2024.02.02 00:29:05 -.- 1.6 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
2024.02.02 00:26:52 -.- 1.4 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.02 00:18:33 -.- 0.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2024.02.02 00:14:33 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2024.02.02 00:00:36 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA)
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