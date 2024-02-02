Deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Şubat Perşembe 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 2 Şubat Cuma 2024 Türkiyede'ki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:32
Deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Şubat'ta meydana gelen depremler...

2 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

2024.02.02 09:05:33 -.-  2.2  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)          

2024.02.02 08:51:55  38.0835   38.6120        5.4      -.-  2.3  -.-   SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN)   

2024.02.02 08:34:56  -.-  1.8  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)   

2024.02.02 08:01:31   -.-  1.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.02 07:30:21    -.-  1.4  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.02.02 06:59:50   -.-  2.9  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.02.02 06:54:14     -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-(HATAY)         

2024.02.02 06:33:05      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.02.02 06:32:11      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.02.02 06:21:26       -.-  2.4  -.-   SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) 

2024.02.02 06:13:35    -.-  1.7  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                    

2024.02.02 06:07:50     -.-  1.6  -.-   SUVATLI-(HATAY)           

2024.02.02 06:03:51    -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.02.02 05:43:22  -.-  1.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.02.02 05:32:48  -.-  1.6  -.-   KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA)                      

2024.02.02 05:21:03  -.-  2.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.02.02 05:16:17   -.-  1.1  -.-   BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.02.02 04:44:03    -.-  2.0  -.-   MELIKKOYU-ARPACAY (KARS)  

2024.02.02 04:36:48     -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                   

2024.02.02 03:43:01     -.-  1.3  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)  

2024.02.02 03:11:20    -.-  1.6  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)   

2024.02.02 03:04:55     -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.02.02 02:52:16     -.-  1.8  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2024.02.02 02:39:18     -.-  2.3  -.-   KARATAS-CAYIRLI (ERZINCAN)

2024.02.02 02:29:52 -.-  1.0  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 

2024.02.02 02:21:12   -.-  3.5  3.7   OGUL-(HAKKARI)            

2024.02.02 02:10:10      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.02.02 01:58:14       -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 

2024.02.02 01:54:08      -.-  1.4  -.-   YAYLA-VARTO (MUS)         

2024.02.02 01:47:06    -.-  1.6  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)          

2024.02.02 01:45:10    -.-  1.6  -.-   YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN)                

2024.02.02 01:21:14     -.-  1.4  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)  

2024.02.02 01:01:58    -.-  1.7  -.-   PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2024.02.02 00:44:34     -.-  1.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.02.02 00:40:37      -.-  1.2  -.-   KARAALI-(HATAY)           

2024.02.02 00:29:05    -.-  1.6  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)                   

2024.02.02 00:26:52     -.-  1.4  -.-   COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.02.02 00:18:33      -.-  0.8  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 

2024.02.02 00:14:33      -.-  1.4  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)    

2024.02.02 00:00:36      -.-  1.0  -.-   ULA (MUGLA)               


afad haberleri Kandilli haberleri deprem mi oldu haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 bölgeye uyarı: '1-3 metre yüksekliğinde...'

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den 3 bölgeye uyarı: '1-3 metre yüksekliğinde...'
Neredeyse bir sene geçti: 6 Şubat depreminin mağdurları yakınlarını andı

Neredeyse bir sene geçti: 6 Şubat depreminin mağdurları yakınlarını andı
Erdoğan yarın adayları açıklayacaktı! AKP Gemlik ilçe teşkilatında istifa depremi

Erdoğan yarın adayları açıklayacaktı! AKP Gemlik ilçe teşkilatında istifa depremi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon