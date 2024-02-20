Deprem mi oldu? 20 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Şubat Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 20 Şubat Salı 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Şubat'ta meydana gelen depremler...
20 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:45:37 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
08:41:40 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:19:27 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:02:41 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
06:30:30 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:23:17 -.- 3.8 3.7 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:13:49 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
06:00:09 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:51:57 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN)
05:45:01 -.- 1.9 -.- GERMENCIK (AYDIN)
05:38:07 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
05:26:06 -.- 1.5 -.- GUZELBURC-(HATAY)
05:17:13 -.- 3.2 3.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
05:09:47 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:48:29 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:42:44 -.- 1.7 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
04:38:29 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:35:46 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
04:27:43 -.- 1.8 -.- SURIYE
04:09:05 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:43:35 -.- 1.2 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE)
03:32:12 -.- 2.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
03:22:55 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:19:57 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:58:20 -.- 1.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
01:00:54 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:55:41 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
00:43:26 -.- 2.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
00:27:55 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:26:23 -.- 1.3 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA)
00:20:51 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- İYİ Parti'de kritik istifa
- CHP Hatay kararını verdi
- AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!