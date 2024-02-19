Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:35
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem 17.7 derinliğinde ve saat 12.23'te meydana geldi. 

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VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Doğanşehir merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise yazılı açıklamasına, ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.


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