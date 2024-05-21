Deprem mi oldu? 21 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mayıs Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 21 Mayıs Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:27
Deprem mi oldu? 21 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

21 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:29:00     -.-  2.0  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

07:42:33   -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

07:13:37   -.-  1.8  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

06:33:24   -.-  3.0  -.-   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       

06:30:14   -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:23:25   -.-  3.1  3.2   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       

05:16:37   -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

05:14:18   -.-  2.7  2.5   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

05:11:56    -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

05:11:20  -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:48:06   -.-  1.8  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:01:43   -.-  1.9  -.-   PASAYURDU-CAYIRLI (ERZINCAN)                      

03:55:34  -.-  2.3  -.-   ESME-KIGI (BINGOL)                                

03:49:07   -.-  2.2  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

03:28:30  -.-  1.2  -.-   SOGUT-CAVDIR (BURDUR)                             

02:42:46   -.-  1.1  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:34:10    -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           

02:01:57  -.-  1.9  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       

01:57:55   -.-  2.5  -.-   KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)                       

01:41:25   -.-  3.5  3.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:26:06  -.-  1.6  -.-   BALIBAGI-(CANKIRI)                                

01:00:11   -.-  1.7  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

00:53:34  -.-  1.4  -.-   KARACASU-(KAHRAMANMARAS)                          

00:42:07    -.-  2.2  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

00:13:27  -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ilk açıklama
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede
İran İslam Cumhuriyeti’nin Son Cumhurbaşkanı Reisi Kimdir? ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi

İran İslam Cumhuriyeti’nin Son Cumhurbaşkanı Reisi Kimdir? ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...
Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor

Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor
Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…