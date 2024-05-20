Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:41

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Buna göre deprem, 4.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.