Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Buna göre deprem, 4.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-20
Saat:12:28:21 TSİ
Enlem:38.46083 N
Boylam:39.25917 E
Derinlik:4.55 km
Detay:https://t.co/Uww3KmbCPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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