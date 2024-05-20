Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:41
Son Dakika... AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 

Buna göre deprem, 4.55 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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