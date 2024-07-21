Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:58
Deprem mi oldu? 21 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Temmuz'da meydana gelen depremler...

21 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

2024.07.21 09:12:32  35.7570   25.4467        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.07.21 09:08:46  40.4473   28.8765        4.4      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.07.21 08:31:04  35.9263   24.2985        5.0      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.07.21 08:26:36  38.3947   36.6015       13.2      -.-  1.4  -.-   CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)                           

2024.07.21 08:21:25  38.2058   38.5833        5.1      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                       

2024.07.21 08:01:19  36.1192   36.0318        5.0      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-SAMANDAG (HATAY)                         

2024.07.21 07:57:39  37.6953   29.3188        3.7      -.-  1.6  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                         

2024.07.21 07:51:52  38.3112   39.3323       14.6      -.-  2.4  -.-   KOCOREN-CUNGUS (DIYARBAKIR)                     

2024.07.21 07:42:09  38.0053   37.1258        4.5      -.-  1.7  -.-   CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)             

2024.07.21 07:14:18  35.7182   24.1993       24.9      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.07.21 07:01:41  35.4095   24.1628       28.0      -.-  4.9  5.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.07.21 06:48:20  38.3115   39.3963        8.4      -.-  2.2  -.-   CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                       

2024.07.21 06:44:24  37.7145   35.4583        7.9      -.-  1.9  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                               

2024.07.21 06:24:52  39.1867   40.0417        3.9      -.-  2.2  -.-   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                      

2024.07.21 06:10:16  37.6683   35.4053        7.1      -.-  1.9  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                               

2024.07.21 06:07:18  39.0583   29.8485        6.5      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

2024.07.21 05:55:08  37.6733   35.4377        3.1      -.-  4.2  4.1   KUP-ALADAG (ADANA)                               

2024.07.21 05:34:07  38.2865   37.7908        7.6      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.07.21 04:44:19  38.1037   36.6093        5.4      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.07.21 04:40:48  36.6010   36.3762        5.1      -.-  1.7  -.-   ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)                    

2024.07.21 04:20:01  38.9602   40.9890        1.4      -.-  1.7  -.-   DILEKTEPE-SOLHAN (BINGOL)                      

2024.07.21 04:12:15  36.2325   25.4528       10.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           

2024.07.21 04:07:23  38.2720   38.7597        3.8      -.-  2.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                     

2024.07.21 03:36:50  39.7247   27.8350       26.1      -.-  0.7  -.-   BEYKOY-(BALIKESIR)                              

2024.07.21 03:35:55  38.2663   38.7527        2.6      -.-  3.1  3.3   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                     

2024.07.21 03:28:00  37.2375   37.0132        4.6      -.-  1.5  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.07.21 03:15:46  38.9473   37.1970       20.7      -.-  1.9  -.-   IRMAC-KANGAL (SIVAS)                             

2024.07.21 02:54:37  40.3107   24.0603       12.5      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.07.21 02:46:20  40.3392   24.0657        8.9      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.07.21 02:20:30  36.3225   25.5055       21.7      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

2024.07.21 02:11:01  40.4052   27.1628        7.7      -.-  1.9  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                         

2024.07.21 02:02:55  39.7480   27.9028        8.4      -.-  1.2  -.-   FETHIYE-(BALIKESIR)                               

2024.07.21 01:36:51  38.1190   36.5132       17.9      -.-  1.3  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.07.21 01:26:03  39.6312   39.5892        8.5      -.-  2.0  -.-   MOLLAKOY-(ERZINCAN)                               

2024.07.21 01:23:39  37.8668   35.2543       29.0      -.-  1.5  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        

2024.07.21 00:38:44  40.0157   40.8577        5.0      -.-  2.2  -.-   BASCAKMAK-AZIZIYE (ERZURUM)                      

2024.07.21 00:27:03  35.7222   25.0883        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

2024.07.21 00:24:17  39.6307   39.5758        3.6      -.-  2.8  -.-   MOLLAKOY-(ERZINCAN)                              

2024.07.21 00:07:25  37.6610   36.3710       15.0      -.-  1.6  -.-   ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 


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