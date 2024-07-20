Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması

Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:05

Güncelleme: 20.07.2024 - 10:05

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22:26’da meydana gelen depremin derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise saat 22:26’da meydana gelen depremin merkez üssünü Güzelköy Açıkları-Tekirdağ (Marmara Denizi) olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4,4 olarak aktarılırken derinlik 4 kilometre olarak ölçüldü.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür, depremin endişe verici olmadığını belirtti.

Görür’ün açıklaması şu şekilde:

“Tekirdag-Guzelkoy aciklarinda 4,4’luk deprem oldu.Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Sarkoy Depreminde kirildigini dusunuyoruz. Burada zaman zaman buyuklugu 4,0’lere cikan ve gaz cikislarina bagli depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu acidan cok endise etmiyoruz.”