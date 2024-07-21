Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 07:26
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.


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