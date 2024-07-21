Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2024
Büyüklük:5.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-21
Saat:07:01:28 TSİ
Enlem:35.08833 N
Boylam:23.44639 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/BmuU2Bcfej@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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