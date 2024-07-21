Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Yayınlanma: 21.07.2024 - 07:26

Güncelleme: 21.07.2024 - 07:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 07.01 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 15 km olarak açıklandı.