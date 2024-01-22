Depremzedelerden AKP önünde protesto: Derdiniz rant mı?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:25

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, “Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu” destekçisi yurttaşlar eylemlerine devam ediyor. Yoğun yağışa karşın dün AKP il binası önünde toplanan yurttaşlar adına basın açıklamasını platform üyesi Gülnaz Şenlenmiş okudu.

Açıklamada, depremden kısa bir süre sonra liyakatsiz kişilerce evlere orta hasarlı ve ağır hasarlı olduğu yönünde rapor verildiğini belirten Şenlenmiş, “Yaşananların şokuyla o zaman bunun ne anlama geldiğinin farkında değildik, çünkü acımızla başa çıkmaya çalışıyorduk” dedi. “Bilimin yok dediğine var diyemezsiniz. Elinde çekiçle yapılan beş dakikalık incelemeyle verilen raporlarla evlerimiz orta hasarlı ve ağır hasarlı ilan edildi” dedi.

Açıklamada Kahramanmaraş’taki “uygun olmayan alan” uygulamasına da tepki gösterilerek “Tek bir yıkım ve can kaybı olmayan bölge ‘uygun olmayan alan’ ilan edildi. Bilim mi yalan söylüyor yoksa derdiniz rant mı?” denildi.

‘DİK DURMAYA DEVAM’

Şenlenmiş’in okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz her zaman bilimselliğe inandık. Evlerimize ilişkin etütler yaptırdık, projeler hazırlattık ve haklılığımız ortaya çıktı. ‘Uygun olan alan’ kabul edilen yerdeki binalarımızın güçlendirilmesine neden izin verilmiyor. Bu bizim yasal hakkımız değil mi? Öte yandan fay hattı var gerekçesiyle ‘uygun olmayan alan’ ilan edilen yerde fay hattı olmadığı da ortaya çıktı. Yorulmuş olan bu insanlara daha fazla eziyet etmeyin, tapulu olan evlerimizi bize geri verin. Bu halka bir vefa borcunuz vardı, şimdi bir de özür borcunuz var. Bizler adalet istiyoruz, bize yapılan eziyetlerin sorumlularının en kısa zamanda cezalandırılmasını ve bu yanlışlıktan acilen dönülmesini istiyoruz. Kahramanmaraş’ta ben değil biz olmayı başardık. Haksızlığa karşı birleştik. Gücümüzü birbirimizden alarak dik durmaya devam edeceğiz.”