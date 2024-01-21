Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD, Malatya Kale'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:52
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 15.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

9,7 kilometre derinlikte kaydedilen çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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