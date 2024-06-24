Deprem mi oldu? 24 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Haziran Pazartesi2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 24 Haziran Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:27
Deprem mi oldu? 24 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Haziran'da meydana gelen depremler...

24 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:21:36   -.-  2.4  -.-   AYRITEPE-YUNAK (KONYA)                            

06:51:21  -.-  1.9  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

06:17:20   -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

06:08:43   -.-  2.2  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         

05:45:15    -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

05:30:02   -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

04:50:59   -.-  1.9  -.-   OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)                      

04:23:09   -.-  2.0  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

04:03:34     -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

03:45:34   -.-  1.2  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        

03:34:25     -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

03:20:41   -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:17:46   -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:23:15   -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

02:23:03   -.-  1.7  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

02:07:20   -.-  1.7  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     

01:51:59   -.-  2.2  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

01:50:54  -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

01:43:05    -.-  1.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

01:04:53    -.-  1.5  -.-   KOPRUBASI-EZINE (CANAKKALE)                       

01:01:09     -.-  2.9  2.9   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       

00:31:56  -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

00:17:11    -.-  1.2  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     


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