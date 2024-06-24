Deprem mi oldu? 24 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Haziran Pazartesi2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 24 Haziran Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Haziran'da meydana gelen depremler...
24 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:21:36 -.- 2.4 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)
06:51:21 -.- 1.9 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
06:17:20 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
06:08:43 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
05:45:15 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:30:02 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:50:59 -.- 1.9 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)
04:23:09 -.- 2.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:03:34 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
03:45:34 -.- 1.2 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)
03:34:25 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:20:41 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:17:46 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:23:15 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:23:03 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA)
02:07:20 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
01:51:59 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
01:50:54 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
01:43:05 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
01:04:53 -.- 1.5 -.- KOPRUBASI-EZINE (CANAKKALE)
01:01:09 -.- 2.9 2.9 BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
00:31:56 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:17:11 -.- 1.2 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
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