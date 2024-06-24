Deprem mi oldu? 24 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:27

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:27

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Haziran'da meydana gelen depremler...

24 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:21:36 -.- 2.4 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)

06:51:21 -.- 1.9 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

06:17:20 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:08:43 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

05:45:15 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

05:30:02 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:50:59 -.- 1.9 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)

04:23:09 -.- 2.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:03:34 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

03:45:34 -.- 1.2 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)

03:34:25 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

03:20:41 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:17:46 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:23:15 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:23:03 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA)

02:07:20 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

01:51:59 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

01:50:54 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

01:43:05 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

01:04:53 -.- 1.5 -.- KOPRUBASI-EZINE (CANAKKALE)

01:01:09 -.- 2.9 2.9 BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)

00:31:56 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:17:11 -.- 1.2 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)