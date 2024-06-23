Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:36
Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 49.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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