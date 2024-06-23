Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 49.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 23, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-06-23
Saat:11:14:01 TSİ
Enlem:34.89472 N
Boylam:23.60722 E
Derinlik:49.2 km
Detay:https://t.co/Q9odibFkFP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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