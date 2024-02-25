Deprem mi oldu? 25 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Şubat Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 25 Şubat Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Şubat'ta meydana gelen depremler...
25 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:58:02 -.- 3.9 4.0 COLPAN-(VAN)
08:32:21 -.- 1.4 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
07:09:17 -.- 2.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
07:06:22 -.- 1.1 -.- DARENDE (MALATYA)
06:56:34 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
05:35:23 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:56:57 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:40:56 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
04:30:20 -.- 1.7 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
04:23:33 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:08:56 -.- 2.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:36:46 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
03:22:15 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
03:09:01 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:43:37 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
02:25:59 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
01:59:01 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI
01:13:15 -.- 2.1 -.- KOCKALE-(ELAZIG)
00:59:33 -.- 3.2 3.2 MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
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