AFAD duyurdu: Van'da deprem!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
Saat 08.58'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Sarsıntının merkez üssü Tuşba ilçesine uzaklığı, 06.46 kilometre olarak ölçüldü.
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