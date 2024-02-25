AFAD duyurdu: Van'da deprem!

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:37
AFAD duyurdu: Van'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Saat 08.58'de gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Sarsıntının merkez üssü Tuşba ilçesine uzaklığı, 06.46 kilometre olarak ölçüldü.


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