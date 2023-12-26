AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini akardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 07:06
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.43 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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