AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini akardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.43 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-12-26
Saat:04:43:01 TSİ
Enlem:38.02083 N
Boylam:36.7725 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/SA7yaWEnt1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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