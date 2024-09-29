Deprem mi oldu? 29 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Eylül'de meydana gelen depremler...
29 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:13:33 -.- 1.1 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
07:12:47 -.- 1.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:53:46 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
06:47:51 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:06:51 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
04:54:27 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:48:42 -.- 1.4 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:12:47 -.- 1.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:09:22 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
03:33:47 -.- 2.6 -.- SURIYE
03:25:01 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:14:15 -.- 1.8 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)
02:47:11 -.- 2.6 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:18:22 -.- 4.1 -.- AKDENIZ
01:22:41 -.- 1.4 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
01:11:43 -.- 1.3 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
00:06:32 -.- 1.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- İran dini lideri Hamaney'den ilk açıklama
- Uçakta cinsel ilişki skandalı: Gözaltına alındılar!
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Fenerbahçe'de Ali Koç'a istifa tepkisi!
- Ünlü fenomeni uyuşturup tecavüz etti!
- CHP'nin kedisi Şero hayatını kaybetti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı
- Erdoğan'dan İsrail'in Lübnan'a saldırılarına açıklama