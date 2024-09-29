Deprem mi oldu? 29 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 29 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:09

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Eylül'de meydana gelen depremler...

29 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:13:33     -.-  1.1  -.-   BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                   

07:12:47   -.-  1.6  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

06:53:46  -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

06:47:51  -.-  1.8  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

05:06:51   -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

04:54:27    -.-  1.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:48:42   -.-  1.4  -.-   ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

04:12:47    -.-  1.1  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

04:09:22   -.-  1.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

03:33:47   -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            

03:25:01  -.-  2.1  -.-   DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                  

03:14:15  -.-  1.8  -.-   GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)                    

02:47:11   -.-  2.6  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

02:18:22   -.-  4.1  -.-   AKDENIZ                                           

01:22:41   -.-  1.4  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                          

01:11:43   -.-  1.3  -.-   AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

00:06:32  -.-  1.5  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                          


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #son deprem

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