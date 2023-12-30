Deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:30

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Aralık'ta meydana gelen depremler...

30 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.30 08:05:09 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.12.30 08:04:25 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.30 07:58:12 -.- 3.3 -.- ERMENISTAN

2023.12.30 07:48:04 -.- 2.1 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2023.12.30 07:06:52 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2023.12.30 06:55:23 -.- 1.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA)

2023.12.30 06:29:14 -.- 0.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.30 05:16:24 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA)

2023.12.30 05:05:12 -.- 4.1 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

2023.12.30 04:18:57 -.- 1.4 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)

2023.12.30 03:47:05 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2023.12.30 03:33:31 -.- 1.3 -.- KIBRIS-ISKELE

2023.12.30 03:28:25 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2023.12.30 02:51:34 -.- 0.7 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)

2023.12.30 02:50:59 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2023.12.30 02:31:44 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2023.12.30 02:23:22 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.30 02:01:48 -.- 1.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA)

2023.12.30 01:49:51 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-(HATAY)

2023.12.30 01:38:10 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.12.30 00:59:54 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.12.30 00:55:48 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2023.12.30 00:33:12 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.12.30 00:28:41 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)