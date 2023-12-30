Deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:30
Deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Aralık'ta meydana gelen depremler... 

30 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.30 08:05:09     -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.12.30 08:04:25     -.-  1.3  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2023.12.30 07:58:12    -.-  3.3  -.-   ERMENISTAN                                        

2023.12.30 07:48:04   -.-  2.1  -.-   DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                

2023.12.30 07:06:52      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2023.12.30 06:55:23    -.-  1.7  -.-   KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA)                        

2023.12.30 06:29:14     -.-  0.8  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

2023.12.30 05:16:24     -.-  0.9  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           

2023.12.30 05:05:12    -.-  4.1 -.-   OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                        

2023.12.30 04:18:57    -.-  1.4  -.-   BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)                        

2023.12.30 03:47:05   -.-  1.9  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                

2023.12.30 03:33:31     -.-  1.3  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     

2023.12.30 03:28:25     -.-  1.5  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2023.12.30 02:51:34   -.-  0.7  -.-   TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)                           

2023.12.30 02:50:59    -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.30 02:31:44      -.-  3.0 -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2023.12.30 02:23:22     -.-  1.4  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.12.30 02:01:48  -.-  1.0  -.-   KARAGOZ-(MALATYA)                                 

2023.12.30 01:49:51      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  

2023.12.30 01:38:10       -.-  1.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

2023.12.30 00:59:54       -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2023.12.30 00:55:48      -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2023.12.30 00:33:12        -.-  1.9  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2023.12.30 00:28:41       -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             


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