Deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Aralık'ta meydana gelen depremler...
30 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2023.12.30 08:05:09 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.12.30 08:04:25 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.30 07:58:12 -.- 3.3 -.- ERMENISTAN
2023.12.30 07:48:04 -.- 2.1 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2023.12.30 07:06:52 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2023.12.30 06:55:23 -.- 1.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA)
2023.12.30 06:29:14 -.- 0.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.30 05:16:24 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA)
2023.12.30 05:05:12 -.- 4.1 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
2023.12.30 04:18:57 -.- 1.4 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
2023.12.30 03:47:05 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
2023.12.30 03:33:31 -.- 1.3 -.- KIBRIS-ISKELE
2023.12.30 03:28:25 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2023.12.30 02:51:34 -.- 0.7 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA)
2023.12.30 02:50:59 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2023.12.30 02:31:44 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.12.30 02:23:22 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.12.30 02:01:48 -.- 1.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA)
2023.12.30 01:49:51 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2023.12.30 01:38:10 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.12.30 00:59:54 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.12.30 00:55:48 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.12.30 00:33:12 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.12.30 00:28:41 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
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