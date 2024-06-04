Deprem mi oldu? 4 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Haziran Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 4 Haziran Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:36
Deprem mi oldu? 4 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Haziran'da meydana gelen depremler...

4 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.04 08:38:28  40.4142   28.7938        4.9      -.-  2.5  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                      

2024.06.04 08:30:25  40.2125   41.6270       30.7      -.-  2.4  -.-   HAMIDIYE-TORTUM (ERZURUM)                       

2024.06.04 07:31:13  40.3072   41.5327       19.6      -.-  2.1  -.-   TORTUM (ERZURUM)                               

2024.06.04 06:55:11  36.0528   27.3960        7.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                       

2024.06.04 06:50:38  40.8193   34.7928        9.3      -.-  2.2  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                         

2024.06.04 06:48:32  36.9133   27.7548        8.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        

2024.06.04 06:42:49  35.9868   27.2385        8.0      -.-  3.3  3.3   AKDENIZ                                         

2024.06.04 06:25:13  40.1248   41.9437        4.1      -.-  1.8  -.-   HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM)             

2024.06.04 06:17:13  36.9220   27.7508        8.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        

2024.06.04 06:04:11  38.5130   26.4930        9.8      -.-  2.8  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                    

2024.06.04 05:25:36  40.4173   28.8667        8.8      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

2024.06.04 04:30:57  42.5252   43.2448        5.0      -.-  3.3  3.3   GURCISTAN                                      

2024.06.04 04:02:46  38.9438   26.0122        9.6      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)        

2024.06.04 03:22:51  36.4323   36.1045        5.0      -.-  1.1  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                        

2024.06.04 02:58:53  34.7548   25.5073       23.8      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

2024.06.04 02:49:31  37.4268   37.2027        5.4      -.-  1.5  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

2024.06.04 02:44:56  39.0450   40.8233        6.8      -.-  1.3  -.-   COBANTASI-(BINGOL)                              

2024.06.04 02:06:03  37.1515   37.9195        5.0      -.-  1.8  -.-   AYRAN-BIRECIK (SANLIURFA)                  

2024.06.04 01:52:41  36.0955   36.3185       11.9      -.-  1.2  -.-   KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY)                 

2024.06.04 01:35:19  37.8660   41.9467        5.2      -.-  1.6  -.-   YERLIBAHCE-(SIIRT)                             

2024.06.04 01:11:57  39.1397   28.1957       13.9      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2024.06.04 01:04:33  37.8272   37.5455       17.5      -.-  2.1  -.-   SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                  

2024.06.04 01:03:42  42.4973   43.2123        2.8      -.-  5.0  5.0   GURCISTAN                                       

2024.06.04 00:59:31  39.4853   25.7662        5.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                 

2024.06.04 00:47:26  38.0773   37.4763       12.1      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.06.04 00:22:47  37.8695   27.7063       14.2      -.-  1.1  -.-   KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN)                     

2024.06.04 00:19:33  38.7975   37.5093        5.0      -.-  1.8  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                             

2024.06.04 00:07:48  40.1133   35.9838        5.0      -.-  1.9  -.-   KURUCAY-ZILE (TOKAT)                             


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