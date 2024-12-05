Deprem mi oldu? 5 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...
5 ARALIK 2024 SON DEPREMLER
08:28:57 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
208:23:23 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
208:15:37 -.- 1.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA
207:50:17 -.- 1.8 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
207:23:57 -.- 1.5 -.- GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS)
206:49:03 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
205:58:33 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
204:43:34 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
204:07:04 -.- 1.4 -.- BALLICA-AKHISAR (MANISA)
203:33:12 -.- 2.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
202:49:46 -.- 1.1 -.- OSMANPINARI-ZILE (TOKAT)
202:36:28 -.- 1.6 -.- YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)
201:22:54 -.- 1.1 -.- VARISLI-REYHANLI (HATAY)
201:19:34 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı