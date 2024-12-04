Antalya'daki 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken yorum

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:29

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında, Antalya kent merkezi Alanya ve Mersin'de hissedilen 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu.

“ANADOLU YARIMADASI İÇİNDE DEĞİL”

Bölgede 29 Kasım'da bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Ercan şunları kaydetti:

"Bugün de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 4-5 gün arayla 2 tane 5'lik deprem oldu. Bunlar bizim küçük deprem diye andığımız depremlerdir. Bu depremlerin derinliğinin 32 kilometre olmuş olması deprem odağının Anadolu Yarımadası içinde olmadığını gösteriyor.

Peki nerededir bu? Bu bölgede Kıbrıs yayının olduğu kesimde Afrika ana karasının ya da Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde deprem oldu."