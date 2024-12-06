Deprem mi oldu? 6 Aralık 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Aralık 2026 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? 6 Aralık 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...
6 ARALIK 2024 SON DEPREMLER
2024.12.06 08:21:49 -.- 3.4 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.12.06 08:13:15 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.12.06 07:22:52-.- 3.2 2.9 AKDENIZ
2024.12.06 06:43:17 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.12.06 06:04:11 -.- 1.7 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
2024.12.06 04:51:43 -.- 1.5 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)
2024.12.06 04:47:11 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN
2024.12.06 04:18:40 -.- 1.4 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
2024.12.06 02:25:23 -.- 2.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.12.06 01:37:20 -.- 1.4 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE)
2024.12.06 01:30:22 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.12.06 01:27:15 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.06 00:54:52 -.- 1.8 -.- BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası