Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

6 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:57:26 -.- 1.6 -.- KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR)

08:41:30 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

08:41:27 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

08:14:41 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

07:45:24 -.- 1.9 -.- GOLBASI (ADIYAMAN)

06:43:44 -.- 1.6 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)

05:58:33 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

05:58:16 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

05:48:06 -.- 1.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

05:37:27 -.- 1.5 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

04:31:36 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

04:10:57 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:47:45 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

03:43:08 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:26:31 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

02:56:29 -.- 1.0 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA)

02:29:12 -.- 1.4 -.- VAN GOLU

02:19:39 -.- 1.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)

02:09:52 -.- 1.4 -.- YAYLAKENT-ZILE (TOKAT)

01:46:53 -.- 0.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

01:27:47 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

01:05:39 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:00:23 -.- 2.8 -.- AKYAYLA-BAHCESARAY (VAN)

00:56:35 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

00:53:14 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)