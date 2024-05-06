Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mayıs Pazartesi 2026 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 6 Mayıs Pazartesi 2026 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
6 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:57:26 -.- 1.6 -.- KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR)
08:41:30 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
08:41:27 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
08:14:41 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
07:45:24 -.- 1.9 -.- GOLBASI (ADIYAMAN)
06:43:44 -.- 1.6 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
05:58:33 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
05:58:16 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
05:48:06 -.- 1.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
05:37:27 -.- 1.5 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
04:31:36 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
04:10:57 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:47:45 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:43:08 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:26:31 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:56:29 -.- 1.0 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA)
02:29:12 -.- 1.4 -.- VAN GOLU
02:19:39 -.- 1.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)
02:09:52 -.- 1.4 -.- YAYLAKENT-ZILE (TOKAT)
01:46:53 -.- 0.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
01:27:47 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:05:39 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:00:23 -.- 2.8 -.- AKYAYLA-BAHCESARAY (VAN)
00:56:35 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
00:53:14 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
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