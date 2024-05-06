Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mayıs Pazartesi 2026 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 6 Mayıs Pazartesi 2026 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:28
Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

6 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:57:26   -.-  1.6  -.-   KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR)                   

08:41:30   -.-  1.3  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

08:41:27    -.-  1.2  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)               

08:14:41   -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                         

07:45:24   -.-  1.9  -.-   GOLBASI (ADIYAMAN)                              

06:43:44   -.-  1.6  -.-   ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)                

05:58:33   -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                      

05:58:16   -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

05:48:06   -.-  1.1  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                  

05:37:27   -.-  1.5  -.-   EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

04:31:36   -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

04:10:57   -.-  2.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

03:47:45   -.-  1.6  -.-   KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               

03:43:08  -.-  2.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

03:26:31   -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                      

02:56:29   -.-  1.0  -.-   EMECIK-DATCA (MUGLA)                            

02:29:12   -.-  1.4  -.-   VAN GOLU                                        

02:19:39   -.-  1.2  -.-   CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)                      

02:09:52   -.-  1.4  -.-   YAYLAKENT-ZILE (TOKAT)                          

01:46:53   -.-  0.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                      

01:27:47    -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                       

01:05:39   -.-  1.7  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

01:00:23   -.-  2.8  -.-   AKYAYLA-BAHCESARAY (VAN)                        

00:56:35  -.-  1.6  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

00:53:14    -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                       


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