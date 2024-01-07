Deprem mi oldu? 7 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:26

Güncelleme: 07.01.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ocak'ta meydana gelen depremler...

7 OCAK SON DEPREMLER

08:54:10 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:39:02 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:19:32 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)

08:14:14 -.- 1.5 -.- DEREKOY-BAYINDIR (IZMIR)

07:09:29 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:22:35 -.- 0.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:50:05 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

05:40:31 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

05:34:59 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

05:28:30 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

05:21:57 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:44:39 -.- 1.4 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)

04:41:33 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:21:33 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

04:18:42 -.- 1.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)

04:18:22 -.- 3.7 4.0 EGE DENIZI

04:06:06 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:02:20 -.- 1.7 -.- KANGAL-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:56:44 -.- 1.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

03:20:48 -.- 2.2 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:18:23 -.- 1.2 -.- SAHNAHAN-(MALATYA)

03:10:42 -.- 2.6 -.- OGUL-(HAKKARI)

03:08:46 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:07:24 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

02:10:51 -.- 2.4 -.- OGUL-(HAKKARI)

02:03:16 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

01:52:26 -.- 2.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)

01:51:28 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)

01:49:05 -.- 1.3 -.- YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA)

01:32:51 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

01:13:00 -.- 1.3 -.- SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG)

00:50:37 -.- 1.7 -.- MERDIVENLER-(MALATYA)

00:37:15 -.- 1.5 -.- NIZIP (GAZIANTEP)