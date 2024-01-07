Deprem mi oldu? 7 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ocak Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ocak Pazar 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 7 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ocak'ta meydana gelen depremler...

7 OCAK SON DEPREMLER

08:54:10 -.-  1.8  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

08:39:02 -.-  1.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

08:19:32 -.-  2.2  -.-   YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)                          

08:14:14  -.-  1.5  -.-   DEREKOY-BAYINDIR (IZMIR)                          

07:09:29 -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

06:22:35  -.-  0.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

05:50:05  -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    

05:40:31  -.-  2.1  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

05:34:59  -.-  1.8  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

05:28:30  -.-  1.1  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

05:21:57  -.-  1.3  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:44:39  -.-  1.4  -.-   KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)                     

04:41:33  -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

04:21:33 -.-  2.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             

04:18:42  -.-  1.4  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           

04:18:22  -.-  3.7  4.0   EGE DENIZI                                        

04:06:06  -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

04:02:20  -.-  1.7  -.-   KANGAL-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

03:56:44  -.-  1.2  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

03:20:48  -.-  2.2  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

03:18:23  -.-  1.2  -.-   SAHNAHAN-(MALATYA)                                

03:10:42  -.-  2.6  -.-   OGUL-(HAKKARI)                                    

03:08:46  -.-  1.2  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

03:07:24  -.-  1.8  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             

02:10:51  -.-  2.4  -.-   OGUL-(HAKKARI)                                    

02:03:16  -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

01:52:26  -.-  2.1  -.-   TEPECIK-MADEN (ELAZIG)                            

01:51:28  -.-  1.5  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             

01:49:05  -.-  1.3  -.-   YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA)                    

01:32:51  -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

01:13:00  -.-  1.3  -.-   SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG)                          

00:50:37  -.-  1.7  -.-   MERDIVENLER-(MALATYA)                             

00:37:15  -.-  1.5  -.-   NIZIP (GAZIANTEP)                                 


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