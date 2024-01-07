Deprem mi oldu? 7 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ocak Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ocak Pazar 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ocak'ta meydana gelen depremler...
7 OCAK SON DEPREMLER
08:54:10 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:39:02 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:19:32 -.- 2.2 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN)
08:14:14 -.- 1.5 -.- DEREKOY-BAYINDIR (IZMIR)
07:09:29 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:22:35 -.- 0.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:50:05 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
05:40:31 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:34:59 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
05:28:30 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
05:21:57 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:44:39 -.- 1.4 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR)
04:41:33 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:21:33 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
04:18:42 -.- 1.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
04:18:22 -.- 3.7 4.0 EGE DENIZI
04:06:06 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:02:20 -.- 1.7 -.- KANGAL-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:56:44 -.- 1.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
03:20:48 -.- 2.2 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:18:23 -.- 1.2 -.- SAHNAHAN-(MALATYA)
03:10:42 -.- 2.6 -.- OGUL-(HAKKARI)
03:08:46 -.- 1.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:07:24 -.- 1.8 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
02:10:51 -.- 2.4 -.- OGUL-(HAKKARI)
02:03:16 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
01:52:26 -.- 2.1 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
01:51:28 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)
01:49:05 -.- 1.3 -.- YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA)
01:32:51 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
01:13:00 -.- 1.3 -.- SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG)
00:50:37 -.- 1.7 -.- MERDIVENLER-(MALATYA)
00:37:15 -.- 1.5 -.- NIZIP (GAZIANTEP)
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