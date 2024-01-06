Son dakika... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 8.76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:22
Son dakika... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.76 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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