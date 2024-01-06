Son dakika... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 8.76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 8.76 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-06
Saat:15:10:09 TSİ
Enlem:38.16944 N
Boylam:38.58972 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/xupSnGg8ko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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