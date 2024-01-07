Depremzedeler: Özel afet bölgesi ilan etmek için ne bekliyorsunuz?

6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti ancak depremzedelerin sorunları giderilmedi. Afette büyük yıkım yaşayan Hatay’da Hatay Depremzede Derneği, dün bir basın açıklaması yaptı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00
Depremzedeler: Özel afet bölgesi ilan etmek için ne bekliyorsunuz?
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“Altyapı ve üstyapı sorunlarından kaynaklı kentte yaşam dayanılmaz halde” diyen Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ece Doğru, “Mahallelerde elektrik ve su kesintisi gündelik yaşamı aksatacak aşamada. Yollarımız bozuk. Kaza yapmak, yaralanmak, ölmek istemiyoruz” dedi.

Sağlık alanında sorunların da sürdüğünü belirten Doğru şöyle devam etti:

“Uyuz, influenza, impetigo, ağız-el-ayak hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklar artarak devam ediyor. Kötü barınma şartlarından kaynaklı solunum yolları enfeksiyonu yaygın. Aile sağlığı merkezleri hâlâ konteynerlerde hizmet veriyor. Hatay’ın özel afet bölgesi ilan edilmesi için daha hangi koşullar bekleniyor?” 


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