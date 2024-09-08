Deprem mi oldu? 8 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:53

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Eylül'de meydana gelen depremler...

8 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

08:39:50 37.2995 37.0865 7.9 -.- 1.7 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

08:34:11 37.4762 33.6905 7.0 -.- 2.4 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)

07:44:21 35.7093 25.1583 8.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

07:05:19 37.3448 37.0558 10.2 -.- 1.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:58:44 38.6723 43.2208 12.8 -.- 2.3 -.- ALAKOY-(VAN)

06:45:36 40.6337 29.0873 12.6 -.- 2.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)

06:25:30 38.2057 38.6627 15.9 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

06:17:03 36.1265 36.0412 5.8 -.- 1.7 -.- DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)

06:01:35 38.1412 38.1980 5.0 -.- 2.4 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:48:22 40.4645 28.1288 3.5 -.- 2.2 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)

05:38:06 38.1483 37.8640 8.1 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:24:51 38.8597 40.0870 9.9 -.- 1.6 -.- YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)

05:18:16 36.0435 35.7562 6.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

04:43:55 38.8878 43.5457 5.0 -.- 3.8 3.9 COLPAN-(VAN)

04:02:38 38.6395 31.1675 6.3 -.- 1.5 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)

03:54:39 40.8795 35.9415 9.5 -.- 1.7 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)

02:17:55 38.4673 37.8300 7.8 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)

01:49:10 38.5082 39.2385 5.4 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

01:38:28 40.9297 34.8008 7.7 -.- 1.4 -.- AGIROGLAN-OSMANCIK (CORUM)

01:13:32 36.9727 28.6710 1.7 -.- 2.6 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)

00:34:23 38.1735 37.8113 8.0 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)