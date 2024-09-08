Deprem mi oldu? 8 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 8 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:53

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Eylül'de meydana gelen depremler...

8 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

08:39:50  37.2995   37.0865        7.9      -.-  1.7  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

08:34:11  37.4762   33.6905        7.0      -.-  2.4  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                       

07:44:21  35.7093   25.1583        8.6      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

07:05:19  37.3448   37.0558       10.2      -.-  1.2  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

06:58:44  38.6723   43.2208       12.8      -.-  2.3  -.-   ALAKOY-(VAN)                                  

06:45:36  40.6337   29.0873       12.6      -.-  2.5  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                   

06:25:30  38.2057   38.6627       15.9      -.-  1.7  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                   

06:17:03  36.1265   36.0412        5.8      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)                 

06:01:35  38.1412   38.1980        5.0      -.-  2.4  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                  

05:48:22  40.4645   28.1288        3.5      -.-  2.2  -.-   BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)  

05:38:06  38.1483   37.8640        8.1      -.-  1.8  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

05:24:51  38.8597   40.0870        9.9      -.-  1.6  -.-   YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)             

05:18:16  36.0435   35.7562        6.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                       

04:43:55  38.8878   43.5457        5.0      -.-  3.8  3.9   COLPAN-(VAN)                                  

04:02:38  38.6395   31.1675        6.3      -.-  1.5  -.-   EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)                     

03:54:39  40.8795   35.9415        9.5      -.-  1.7  -.-   CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)                     

02:17:55  38.4673   37.8300        7.8      -.-  1.7  -.-   KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)                    

01:49:10  38.5082   39.2385        5.4      -.-  1.9  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                             

01:38:28  40.9297   34.8008        7.7      -.-  1.4  -.-   AGIROGLAN-OSMANCIK (CORUM)                    

01:13:32  36.9727   28.6710        1.7      -.-  2.6  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                              

00:34:23  38.1735   37.8113        8.0      -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                  


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