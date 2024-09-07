Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 7 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşalr tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Eylül'de meydana gelen depremler...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 9.31'deki depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu aktarıldı.
Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.
7 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.09.07 10:10:33 1.3 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 09:47:53 2.0 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY)
2024.09.07 09:41:51 2.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 09:31:10 4.9 4.9 ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 09:27:55 1.8 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
2024.09.07 09:11:59 2.9 -.- BULGARISTAN
2024.09.07 09:02:56 3.7 3.7 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 07:18:07 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2024.09.07 06:54:06 1.9 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
2024.09.07 05:16:41 1.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 05:13:08 1.8 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.09.07 04:14:19 3.2 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.09.07 04:10:13 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.09.07 03:38:37 3.4 3.3 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2024.09.07 03:28:33 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 02:40:58 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.09.07 02:25:27 1.1 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.09.07 02:19:57 41.8 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM)
2024.09.07 01:30:50 3.3 3.5 ERMENISTAN
2024.09.07 01:06:26 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2024.09.07 00:37:38 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
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