Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:29

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:29

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler...

8 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:26:37 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

07:45:00 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:42:20 -.- 1.7 -.- DELIHASAN-DIYADIN (AGRI)

06:35:10 -.- 1.4 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)

06:13:37 -.- 1.0 -.- TENKERLI-FEKE (ADANA)

03:42:27 -.- 1.2 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

03:14:53 -.- 1.8 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:01:56 -.- 1.9 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

01:20:12 -.- 1.7 -.- SERCIN-SOKE (AYDIN)

01:12:59 -.- 1.6 -.- KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA)

00:49:21 -.- 1.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

00:41:32 -.- 1.8 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)