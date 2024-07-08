Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Temmuz Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 8 Temmuz Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:29
Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler...

8 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:26:37  -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                    

07:45:00  -.-  3.0  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                         

06:42:20    -.-  1.7  -.-   DELIHASAN-DIYADIN (AGRI)                      

06:35:10   -.-  1.4  -.-   SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)                  

06:13:37  -.-  1.0  -.-   TENKERLI-FEKE (ADANA)                         

03:42:27   -.-  1.2  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                       

03:14:53   -.-  1.8  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)             

03:01:56   -.-  1.9  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                     

01:20:12   -.-  1.7  -.-   SERCIN-SOKE (AYDIN)                           

01:12:59    -.-  1.6  -.-   KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA)                       

00:49:21 -.-  1.9  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                          

00:41:32  -.-  1.8  -.-   ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)                      


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