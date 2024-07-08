Deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Temmuz Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 8 Temmuz Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Temmuz'da meydana gelen depremler...
8 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:26:37 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
07:45:00 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:42:20 -.- 1.7 -.- DELIHASAN-DIYADIN (AGRI)
06:35:10 -.- 1.4 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)
06:13:37 -.- 1.0 -.- TENKERLI-FEKE (ADANA)
03:42:27 -.- 1.2 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
03:14:53 -.- 1.8 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:01:56 -.- 1.9 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
01:20:12 -.- 1.7 -.- SERCIN-SOKE (AYDIN)
01:12:59 -.- 1.6 -.- KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA)
00:49:21 -.- 1.9 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
00:41:32 -.- 1.8 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)
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