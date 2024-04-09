Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:14

Güncelleme: 09.04.2024 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 9 Nisan'da meydana gelen depremler...

9 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09 08:07:10 38.3227 37.6160 4.9 -.- 1.9 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 07:46:47 38.1428 37.5305 8.5 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 07:39:47 37.9913 36.3327 13.3 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

09 06:55:34 39.6215 28.7315 4.5 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

09 06:32:38 39.1757 40.3707 5.0 -.- 2.7 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)

09 05:40:55 40.8065 31.0037 14.4 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

09 05:36:56 38.3200 37.0615 18.1 -.- 1.3 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

09 05:22:02 39.7712 27.7783 7.0 -.- 2.0 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR)

09 05:06:30 39.7055 25.7243 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

09 04:52:36 37.8392 36.4333 24.9 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

09 04:45:50 38.4130 37.2780 9.8 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 04:16:32 37.4875 37.0077 5.5 -.- 2.0 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

09 04:11:57 37.1768 28.6257 2.9 -.- 1.3 -.- CAKMAK-(MUGLA)

09 03:55:19 40.2203 36.0807 5.2 -.- 1.8 -.- YENIKOY-TURHAL (TOKAT)

09 03:47:00 38.7357 37.3185 24.1 -.- 1.1 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS)

09 03:38:55 38.7112 37.4822 15.4 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)

09 03:29:05 38.5728 37.2745 4.7 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 03:24:42 36.4552 29.4628 12.8 -.- 1.5 -.- CAMLIKOY-KAS (ANTALYA)

09 03:21:50 40.7320 29.0443 5.0 -.- 0.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

09 03:06:44 38.4678 39.1007 27.8 -.- 1.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)

09 02:34:09 40.1802 28.6807 5.3 -.- 1.3 -.- FADILLI-NILUFER (BURSA)

09 02:30:16 38.1198 37.8518 10.5 -.- 1.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

09 02:24:18 37.8157 26.9488 12.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

09 02:17:59 38.0463 37.2323 7.6 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

09 01:54:34 37.1663 36.6400 8.3 -.- 0.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)

09 01:45:05 36.8788 28.6780 6.7 -.- 1.2 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)

09 01:43:19 37.9363 27.1170 5.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

09 01:16:03 38.7290 37.5417 5.0 -.- 0.8 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)

09 01:10:49 39.1837 29.3740 5.4 -.- 2.2 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)

09 00:25:30 38.3822 39.0663 4.5 -.- 1.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

09 00:20:44 38.2668 38.1725 18.2 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

09 00:18:01 38.2485 27.2657 7.5 -.- 1.8 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)

09 00:06:28 39.3690 40.7152 2.1 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

09 00:04:52 38.2540 37.7973 9.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

09 00:01:54 39.2233 29.4325 7.5 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA)