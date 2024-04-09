Deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Nisan Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:14
Deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 9 Nisan'da meydana gelen depremler...

9 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09 08:07:10  38.3227   37.6160        4.9      -.-  1.9  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

09 07:46:47  38.1428   37.5305        8.5      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

09 07:39:47  37.9913   36.3327       13.3      -.-  1.4  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

09 06:55:34  39.6215   28.7315        4.5      -.-  1.2  -.-   TEPEKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    

09 06:32:38  39.1757   40.3707        5.0      -.-  2.7  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                        

09 05:40:55  40.8065   31.0037       14.4      -.-  1.4  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                          

09 05:36:56  38.3200   37.0615       18.1      -.-  1.3  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

09 05:22:02  39.7712   27.7783        7.0      -.-  2.0  -.-   YENIISKENDER-(BALIKESIR)                         

09 05:06:30  39.7055   25.7243        5.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                       

09 04:52:36  37.8392   36.4333       24.9      -.-  1.1  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

09 04:45:50  38.4130   37.2780        9.8      -.-  1.3  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

09 04:16:32  37.4875   37.0077        5.5      -.-  2.0  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                        

09 04:11:57  37.1768   28.6257        2.9      -.-  1.3  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                   

09 03:55:19  40.2203   36.0807        5.2      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-TURHAL (TOKAT)                           

09 03:47:00  38.7357   37.3185       24.1      -.-  1.1  -.-   SUCATI-GURUN (SIVAS)                             

09 03:38:55  38.7112   37.4822       15.4      -.-  1.2  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                       

09 03:29:05  38.5728   37.2745        4.7      -.-  1.6  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

09 03:24:42  36.4552   29.4628       12.8      -.-  1.5  -.-   CAMLIKOY-KAS (ANTALYA)                           

09 03:21:50  40.7320   29.0443        5.0      -.-  0.9  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)        

09 03:06:44  38.4678   39.1007       27.8      -.-  1.2  -.-   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                       

09 02:34:09  40.1802   28.6807        5.3      -.-  1.3  -.-   FADILLI-NILUFER (BURSA)                          

09 02:30:16  38.1198   37.8518       10.5      -.-  1.2  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

09 02:24:18  37.8157   26.9488       12.5      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

09 02:17:59  38.0463   37.2323        7.6      -.-  1.4  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

09 01:54:34  37.1663   36.6400        8.3      -.-  0.9  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                          

09 01:45:05  36.8788   28.6780        6.7      -.-  1.2  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                         

09 01:43:19  37.9363   27.1170        5.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

09 01:16:03  38.7290   37.5417        5.0      -.-  0.8  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                       

09 01:10:49  39.1837   29.3740        5.4      -.-  2.2  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                       

09 00:25:30  38.3822   39.0663        4.5      -.-  1.2  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                          

09 00:20:44  38.2668   38.1725       18.2      -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

09 00:18:01  38.2485   27.2657        7.5      -.-  1.8  -.-   YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)                      

09 00:06:28  39.3690   40.7152        2.1      -.-  1.8  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                    

09 00:04:52  38.2540   37.7973        9.2      -.-  1.8  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

09 00:01:54  39.2233   29.4325        7.5      -.-  1.6  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                           


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