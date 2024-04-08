Deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Nisan Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:39
Deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 8 Nisan'da meydana gelen depremler...

8 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.08 09:11:12  40.4098   28.8330        7.3      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                          

2024.04.08 08:51:17  38.4558   25.4552        6.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.04.08 08:27:58  37.4840   26.7338        4.9      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2024.04.08 08:08:51  38.2045   27.6367        5.4      -.-  1.9  -.-   BAYINDIR (IZMIR)                                  

2024.04.08 08:04:02  38.5062   37.2895        2.8      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2024.04.08 07:24:13  37.8827   36.2605       17.2      -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.04.08 06:24:46  37.9938   36.4575        5.0      -.-  3.4  3.4   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.04.08 06:15:28  37.8258   37.8258        7.1      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

2024.04.08 06:11:03  36.3278   36.0527        5.0      -.-  1.2  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   

2024.04.08 06:07:08  39.9393   39.7237        3.3      -.-  2.1  -.-   OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)                        

2024.04.08 04:43:15  41.7092   24.3457        9.6      -.-  2.3  -.-   BULGARISTAN                                     

2024.04.08 04:22:39  38.2802   37.4132        6.1      -.-  1.2  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.04.08 03:37:41  37.8370   27.2247        6.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  

2024.04.08 03:10:27  38.8078   37.4660       14.4      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

2024.04.08 02:49:54  36.3855   36.1087        5.0      -.-  1.2  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                         

2024.04.08 02:28:44  38.8043   37.4983        5.0      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.04.08 01:41:41  38.4678   42.9888       17.2      -.-  1.3  -.-   VAN GOLU                                         

2024.04.08 01:37:11  38.6408   31.2387        5.4      -.-  1.8  -.-   ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             

2024.04.08 01:31:10  39.6523   27.9785        6.3      -.-  1.8  -.-   KARAMAN-(BALIKESIR)                               

2024.04.08 00:55:59  37.7007   37.4952        5.9      -.-  2.1  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

2024.04.08 00:41:54  37.9450   36.2468        4.6      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.04.08 00:38:24  37.6285   35.8320        4.0      -.-  1.7  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)      


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