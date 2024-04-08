Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:39

Güncelleme: 08.04.2024 - 09:39

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 8 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 8 Nisan'da meydana gelen depremler...

8 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.08 09:11:12 40.4098 28.8330 7.3 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.04.08 08:51:17 38.4558 25.4552 6.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.04.08 08:27:58 37.4840 26.7338 4.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.04.08 08:08:51 38.2045 27.6367 5.4 -.- 1.9 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2024.04.08 08:04:02 38.5062 37.2895 2.8 -.- 1.9 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.04.08 07:24:13 37.8827 36.2605 17.2 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.08 06:24:46 37.9938 36.4575 5.0 -.- 3.4 3.4 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.08 06:15:28 37.8258 37.8258 7.1 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.04.08 06:11:03 36.3278 36.0527 5.0 -.- 1.2 -.- KARLISU-(HATAY)

2024.04.08 06:07:08 39.9393 39.7237 3.3 -.- 2.1 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE)

2024.04.08 04:43:15 41.7092 24.3457 9.6 -.- 2.3 -.- BULGARISTAN

2024.04.08 04:22:39 38.2802 37.4132 6.1 -.- 1.2 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.08 03:37:41 37.8370 27.2247 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)

2024.04.08 03:10:27 38.8078 37.4660 14.4 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.08 02:49:54 36.3855 36.1087 5.0 -.- 1.2 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2024.04.08 02:28:44 38.8043 37.4983 5.0 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.04.08 01:41:41 38.4678 42.9888 17.2 -.- 1.3 -.- VAN GOLU

2024.04.08 01:37:11 38.6408 31.2387 5.4 -.- 1.8 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)

2024.04.08 01:31:10 39.6523 27.9785 6.3 -.- 1.8 -.- KARAMAN-(BALIKESIR)

2024.04.08 00:55:59 37.7007 37.4952 5.9 -.- 2.1 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.04.08 00:41:54 37.9450 36.2468 4.6 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.08 00:38:24 37.6285 35.8320 4.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)