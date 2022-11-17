Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? 17 Kasım 2022 son depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar deprem olup olmadığını araştırıyor. Türkiye'de en son hissedilen deprem merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 14:42
Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? 17 Kasım 2022 son depremler
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Türkiye'nin birçok şehrinde her gün deprem gerçekleşiyor. Bazı depremler hissedilebilir büyüklükte olurken bazıları ise fark edilmiyor.  Sarsıntı hisseden yurttaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Depremlerin ne zaman ve nasıl olduğu ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre, hissedilen son deprem Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleşti. Depremin, 17 Kasım Perşembe günü saat 12.38'de gerçekleştiği duyuruldu. 

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Yerin 5 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.1 olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

12:38:03   -.-  2.1  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          

12:23:27   -.-  1.4  -.-   TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)                          

12:15:39   -.-  2.4  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     

11:57:16   -.-  1.5  -.-   DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI)                       

11:48:05   -.-  1.8  -.-   MUGLA (MUGLA)                                     

10:37:53   -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

09:37:07   -.-  1.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

09:29:01   -.-  2.5  -.-   KUYUBASI-YUNAK (KONYA)                            

09:26:29   -.-  1.1  -.-   FOCA (IZMIR)                                      

09:10:57   -.-  2.3  -.-   CEKMECE-TATVAN (BITLIS)                           

07:34:10   -.-  1.9  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                            

07:11:05   -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

06:46:48   -.-  0.9  -.-   UCEM-BALA (ANKARA)                                

06:15:48   -.-  1.1  -.-   IZMIR                                             

05:15:08   -.-  1.4  -.-   DUZICI (OSMANIYE)                                 

05:12:54   -.-  2.1  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

04:57:12   -.-  1.9  -.-   MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM)                         

04:56:59   -.-  1.7  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           

04:53:11   -.-  3.0  -.-   YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE)                      

04:45:14   -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  

04:39:37   -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

04:31:48   -.-  2.2  -.-   KARACASU-(BOLU)                                   

04:16:49   -.-  2.3  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           

03:27:40   -.-  2.0  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

03:19:26   -.-  2.2  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

03:08:31   -.-  1.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

03:06:22   -.-  1.9  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

03:04:37   -.-  2.7  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

03:01:59   -.-  1.9  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

02:57:18   -.-  4.0  -.-  ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            

02:14:13   -.-  2.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           

00:23:55   -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

00:12:46   -.-  1.2  -.-   BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)              


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