Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? 17 Kasım 2022 son depremler

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:42

Türkiye'nin birçok şehrinde her gün deprem gerçekleşiyor. Bazı depremler hissedilebilir büyüklükte olurken bazıları ise fark edilmiyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Depremlerin ne zaman ve nasıl olduğu ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre, hissedilen son deprem Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleşti. Depremin, 17 Kasım Perşembe günü saat 12.38'de gerçekleştiği duyuruldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Yerin 5 km altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.1 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

12:38:03 -.- 2.1 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)

12:23:27 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)

12:15:39 -.- 2.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

11:57:16 -.- 1.5 -.- DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI)

11:48:05 -.- 1.8 -.- MUGLA (MUGLA)

10:37:53 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

09:37:07 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

09:29:01 -.- 2.5 -.- KUYUBASI-YUNAK (KONYA)

09:26:29 -.- 1.1 -.- FOCA (IZMIR)

09:10:57 -.- 2.3 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS)

07:34:10 -.- 1.9 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA)

07:11:05 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

06:46:48 -.- 0.9 -.- UCEM-BALA (ANKARA)

06:15:48 -.- 1.1 -.- IZMIR

05:15:08 -.- 1.4 -.- DUZICI (OSMANIYE)

05:12:54 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

04:57:12 -.- 1.9 -.- MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM)

04:56:59 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

04:53:11 -.- 3.0 -.- YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE)

04:45:14 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

04:39:37 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

04:31:48 -.- 2.2 -.- KARACASU-(BOLU)

04:16:49 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

03:27:40 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

03:19:26 -.- 2.2 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

03:08:31 -.- 1.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

03:06:22 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

03:04:37 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

03:01:59 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

02:57:18 -.- 4.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)

02:14:13 -.- 2.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

00:23:55 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

00:12:46 -.- 1.2 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)