Son Dakika: Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından paylaşılan verilerde, depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Depremin derinliğiyle 7.93 kilometre olarak belirlendi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2022
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [188.38 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-13
Saat:21:51:22 TSİ
Enlem:35.141 N
Boylam:26.605 E
Derinlik:7.93 km
Detay:https://t.co/Z431ZiHk6F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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