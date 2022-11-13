Son Dakika: Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 22:04
Son Dakika: Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından paylaşılan verilerde, depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Depremin derinliğiyle 7.93 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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