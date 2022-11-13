Son Dakika: Muğla Datça'da 3.7 büyüklüğünde deprem

13 Kasım 2022 Pazar, 22:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından paylaşılan verilerde, depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Depremin derinliğiyle 7.93 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: