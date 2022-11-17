Son Dakika: Bitlis'te 3,9 büyüklüğünde deprem

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.