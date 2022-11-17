Son Dakika: Bitlis'te 3,9 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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