Deprem mi oldu? 6 Kasım'da nerede deprem oldu?
6 Kasım'da gerçekleşen depremlerin listesi merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? 6 Kasım'da nerede deprem oldu?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...
6 KASIM'DA NEREDE DEPREM OLDU?
6 Kasım'da gerçekleşen son deprem Elazığ'ın Cevizdere köyünde 2.3 büyüklüğünde oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
11:37:56 -.- 2.3 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
11:22:22 -.- 1.4 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
10:42:21 -.- 2.9 -.- ROMANYA
10:40:20 -.- 1.4 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
10:36:01 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
10:34:38 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
10:29:58 -.- 1.8 -.- ASLANAPA (KUTAHYA)
10:27:57 -.- 3.1 2.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
10:04:36 -.- 1.5 -.- ASLANAPA (KUTAHYA)
09:47:30 -.- 1.6 -.- YENICELI-SULAKYURT (KIRIKKALE)
09:18:10 -.- 1.3 -.- IZMIR
09:16:48 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
08:45:28 -.- 1.2 -.- ADIL-SOMA (MANISA)
08:09:26 -.- 2.6 -.- YUCEBAG-SASON (BATMAN)
06:56:31 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:52:02 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:57:49 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:51:03 -.- 1.3 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)
05:49:37 -.- 1.3 -.- YAYAKBASI-(DUZCE)
05:47:41 -.- 1.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
05:37:38 -.- 1.6 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
05:36:04 -.- 2.3 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)
05:35:53 -.- 2.4 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)
03:08:41 -.- 1.3 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
02:50:23 -.- 1.8 -.- SOYSALLI-CEYHAN (ADANA)
02:24:30 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
02:19:59 -.- 2.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
01:30:05 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
01:01:27 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
01:00:45 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
00:45:13 -.- 2.0 -.- ULA (MUGLA)
00:25:42 -.- 1.9 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)
00:20:28 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
00:07:12 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
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