Deprem mi oldu? 6 Kasım'da nerede deprem oldu?

6 Kasım'da gerçekleşen depremlerin listesi merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? 6 Kasım'da nerede deprem oldu?

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 14:20
Deprem mi oldu? 6 Kasım'da nerede deprem oldu?
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Deprem ülkesi olan Türkiye'de gerçekleşen son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi, 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

6 KASIM'DA NEREDE DEPREM OLDU?

6 Kasım'da gerçekleşen son deprem Elazığ'ın Cevizdere köyünde 2.3 büyüklüğünde oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

11:37:56  -.-  2.3  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                

11:22:22  -.-  1.4  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  

10:42:21  -.-  2.9  -.-   ROMANYA                                           

10:40:20  -.-  1.4  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       

10:36:01  -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    

10:34:38  -.-  1.5  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       

10:29:58  -.-  1.8  -.-   ASLANAPA (KUTAHYA)                                

10:27:57  -.-  3.1  2.9   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

10:04:36  -.-  1.5  -.-   ASLANAPA (KUTAHYA)                                

09:47:30  -.-  1.6  -.-   YENICELI-SULAKYURT (KIRIKKALE)                   

09:18:10  -.-  1.3  -.-   IZMIR                                             

09:16:48  -.-  2.2  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  

08:45:28  -.-  1.2  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                

08:09:26  -.-  2.6  -.-   YUCEBAG-SASON (BATMAN)                            

06:56:31  -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

06:52:02  -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

05:57:49  -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

05:51:03  -.-  1.3  -.-   ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)                        

05:49:37  -.-  1.3  -.-   YAYAKBASI-(DUZCE)                                 

05:47:41  -.-  1.8  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           

05:37:38  -.-  1.6  -.-   BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)                           

05:36:04  -.-  2.3  -.-   BAYAT-SOMA (MANISA)                              

05:35:53  -.-  2.4  -.-   BAYAT-SOMA (MANISA)                               

03:08:41  -.-  1.3  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      

02:50:23  -.-  1.8  -.-   SOYSALLI-CEYHAN (ADANA)                           

02:24:30  -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

02:19:59  -.-  2.2  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

01:30:05  -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  

01:01:27  -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

01:00:45  -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           

00:45:13  -.-  2.0  -.-   ULA (MUGLA)                                       

00:25:42  -.-  1.9  -.-   NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)                          

00:20:28  -.-  1.5  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            

00:07:12  -.-  1.7  -.-   AKDENIZ      


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