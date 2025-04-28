Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan İstanbul, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya'da deprem mi oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Nisan 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu? 28 Nisan Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya'da deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan İstanbul, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya'da deprem mi oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Nisan'da meydana gelen depremler...

28 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.28 08:04:40    -.-  1.3  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)           

2025.04.28 07:54:18    -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                         

2025.04.28 07:46:54    -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:43:02    -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:41:46    -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:41:27     -.-  2.8  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)         

2025.04.28 07:37:46    -.-  3.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:35:30    -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:35:04    -.-  2.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:31:40    -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:27:41   -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:21:08   -.-  4.2  4.1   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:14:23   -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.28 07:13:22   -.-  1.6  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)           

2025.04.28 07:13:06  -.-  1.6  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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